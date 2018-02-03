 أطباء يحذرون: أفلام الرعب قد تسبب الجلطات

متابعات(صدى):

أظهر متخصصون في مجال التواصل بجامعة بوردو لاتفيا، الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها مشاهدة أفلام الرعب على الإنسان.

وأوضح المختصون من خلال دراسة حول هذا الأمر، أن مشاهدة أفلام الرعب يمكن أن تسبب عدة مشاكل لجسم الإنسان، منها

– تجلط الدم:

شار الخبراء إلى ان مشاهدة أفلام الرعب يمكن أن تسبب في تجلط الدم، لأنه عندما يتعرض جسم الإنسان لخوف شديد يمكن أن يتسبب في تجلط الدم، حيث أجريت 25 دراسة على مجموعة من البشر الذين يشاهدون أفلام الرعب باستمرار، ومجموعة أخرى تشاهد الأفلام الدرامية.

– الأرق وعدم النوم:

يجد الأشخاص مدمني مشاهدة أفلام الرعب صعوبة في النوم بعد مشاهدتها، وخصوصا إذا كان هناك مشاهد في ومرعبة في هذا الفيلم، والتي تؤدي حدوث صدمة، مما تؤثر على عدد ساعات النوم لديهم.

– إثارة الخوف المفرط:

إذا كان لدينا صدمة من شئ ما حدث في الماضي،فسوف تصبح أكثر إرهاقا بعد مشاهدة فيلم الرعب، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالذعر عند تذكرها من خلال مشاهد الفيلم الرعب، وهو ما يمكن ان يؤثر على مزاجنا، والحالة النفسية، لذا إذا كنت تشعر بالقلق بسهولة، فعليك تجنب مشاهدة أفلام الرعب من أجل عدم تجربة الخوف المفرط.

– الشعور باللامبالاة:

يمكن لإدمان مشاهدة افلام الرعب أن تخلق شعورا بالامبالاة، حيث يمكن أن يؤدي إلى انعكاس المشاعر من الخوف المفرط إلى عدم الخوف واللامبالاة، حيث يمكن أن يقابل الأخبار المروعة، والواقع الصادم ببرود، وذلك لأنه تعرض لمستوى عال من القلق والخوف.