باحثون يحذرون من إمكانية انتقال أنفلونزا الكلاب للبشر

واشنطن(صدى):

كشفت كلية الطب البيطري التابعة لجامعة كورنيل بأمريكا أنه في غضون 45 يوماً وجدت أكثر من 100 حالة إصابة بالانفلونزا للكلاب شديدة العدوى، حيث أصيب 72 كلبا في كاليفورنيا ،و 22 في كنتاكي ،و 14 في اوهايو وواحد في ميشيجان.

وبالرغم من أنه لم تكن هناك حالة إصابة للبشر بأنفلونزا الكلب، ولكن الباحثون حذروا من أن هذا يمكن أن يحدث فى المستقبل.

و تشبه أنفلونزا الكلاب أنواع الفيروسات التي تصيب البشر، ولها أعراض متطابقة تقريبا، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال والتعب وفقدان الشهية.

وتنتشر أنفلونزا الكلاب بسهولة بين الكلاب في المتنزهات، وبيوت الكلاب والملاجئ من خلال السعال والعطس، أو لمس المواد الملوثة.