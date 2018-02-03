دراسة: زيت الزيتون يقي من سرطان الجلد

متابعات(صدى):

كشفت دراسة من خلال القيام بتجربة استخدام زيت الزيتون على جلد الفئران التي تعرضت للأشعة فوق البنفسجية ،فوجدت أن زيت الزيتون استطاع أن يقضي على الخلايا المسببة للسرطان، وكما قل عدد معدلات الأورام فى الفئران التى استخدمت زيت الزيتون.

كما يساعد زيت الزيتون على مد البشرة بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A، D، و K، وكذلك فيتامين E، والتى تساعد على نضارة البشرة.

ويعمل أيضا على تقليل حب الشباب والقضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما يساعد على ترطيب البشرة، ويعالج الأكزيما سواء بالقدم أو اليدين.

ويساعد زيت الزيتون على علاج طفح الحفاضات عند الأطفال الرضع، ويعتبر من المنتجات الأكثر أمناً خاصة للبشرة الحساسة.