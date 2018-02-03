وضع خطة للاستفادة من مواهب مواليد المملكة في الجودو

ماجد محمد(صدى):

اجتمع المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجودو المهندس أمجد قشقري ،وعضو مجلس الإدارة العميد محمد الرويلي ،الجمعة، مع المستشار والمشرف على برنامج المواليد بالمملكة عادل البطي ،ومنسق البرنامج عبدالله المنصور ،لمناقشة كيفية الاستفادة من مواليد المملكة من المواهب في لعبة الجودو بما يتناسب مع أنظمة البرنامج الذي أطلقه معالي رئيس هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ.

وأكد قشقري أن اتساع قاعدة المواهب باستغلال اللاعبين من المواليد لصالح الأندية يعزز من قيمة انتشار اللعبة ،وإبراز النجوم لاسيما وأن المواليد هم من أبناء المملكة ولدوا وعاشوا وتربوا هنا.

وقال : ” بحثنا مع عادل البطي الكثير من الجوانب الإجرائية والتنظيمية ومتطلبات وشروط التسجيل سعياً للانطلاق بهذا الإطار وفق خطة معتمدة من قبل مجلس الإدارة “.