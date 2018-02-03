بروفيسور: الوضع الزلزالي في المملكة مطمئن
قال المستشار السابق بالمركز الوطني للزلازل البروفيسور طلال مختار، أن الوضع الزلزالي في المملكة مطمئن، ولا داعي لإثارة الخوف والشائعات من حين لآخر.
وأكد مختار أن المملكة بمنأى عن الزلازل ،موضحًأ أن ذلك لا يعني عدم حدوث زلازل، لكنها دقيقة جدًا ولا يمكن الشعور بها، ولا تسبب أي ضرر للمباني والمنشآت.
جاء ذلك تعقيبًأ على الأخبار التي تم تداولها عن زلزال النماص، والمدينة المنورة، مؤكدًا أن نشر الأخبار عنها لا مبرر له.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26428 ] نشر منذ 18 دقيقة
نعم صحيح
وماحصل شي بسيط ولايكاد يذكر
لكن بعض الناس الله يهدينا واياهم
يسووووووون من الحبه قبه
على قولتهم☺️
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15564 ] نشر منذ 8 دقائق
فعلا الناس تكبر الاحداث والاخبار وتزيد عليها