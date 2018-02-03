بروفيسور: الوضع الزلزالي في المملكة مطمئن

عادل الحربي (صدى):

قال المستشار السابق بالمركز الوطني للزلازل البروفيسور طلال مختار، أن الوضع الزلزالي في المملكة مطمئن، ولا داعي لإثارة الخوف والشائعات من حين لآخر.

وأكد مختار أن المملكة بمنأى عن الزلازل ،موضحًأ أن ذلك لا يعني عدم حدوث زلازل، لكنها دقيقة جدًا ولا يمكن الشعور بها، ولا تسبب أي ضرر للمباني والمنشآت.

جاء ذلك تعقيبًأ على الأخبار التي تم تداولها عن زلزال النماص، والمدينة المنورة، مؤكدًا أن نشر الأخبار عنها لا مبرر له.