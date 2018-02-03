كوريا الشمالية متهتمة بإرسال أسلحة إلى سوريا وميانمار

بيونج يانج(صدى):

أعد مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة، الجمعة ، تقريرًا موجها للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، يفيد بأن كوريا الشمالية انتهكت عقوبات مفروضة من المنظمة الدولية ،متهمًا الزعيم بيونج يانج بإرسال أسلحة إلى سوريا وميانمار.

وبحسب ” رويترز” ، جاء في التقرير أن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول تشمل روسيا ،والصين ،وكوريا الجنوبية ،وماليزيا ،وفيتنام باستخدام أوراق مزورة أظهرت دولا أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلا من كوريا الشمالية.

وذكر التقرير أنه تم التحقيق في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية بما يشمل أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.