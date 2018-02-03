 إمام المسجد النبوي يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين العظيمة

عادل الحربي (صدى):

التقى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء اليوم الجمعة بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وذلك بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة.

وأشاد آل الشيخ خلال اللقاء بالجهود العظيمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -من خلال هذا البرنامج المبارك الذي كان له الأثر الكبير على الإسلام والمسلمين ،سائلاً الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء لما يقدّمه للإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة، مؤكداً أن البرنامج جاء من مقاصد الشريعة الإسلامية وهي تحقيق الأخوة والمحبة بين المؤمنين وجمع قلوب المؤمنين في جميع دول العالم.

من جهته أبان الأمين لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله المدلج أن البرنامج يشهد تطوراً كبيراً في كل عام ،حيث استضاف منذ انطلاقته نخبة من العلماء، والمفتين ،والقضاة والدعاة ،وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم ،منوها بِالدعم الكبير والعناية التي يحظى بها البرنامج من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ حيث ذللت له كافة الإمكانات وهيئت له كافة السبل لراحة الضيوف.