أطباء: الرقص يعزز نسبة التركيز في العمل

لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الرقص يعمل على تعزيز إدراك المعلومات ،والتركيز، واسترجاع الذكريات.

وأكد البروفيسور مايكل دنكان من جامعة كوفنتري البريطانية، أن الرقص يجبر الناس على تعلم وتذكر خطوات جديدة لأنماط مختلفة من الموسيقى، مع التحركات المناسبة مع الإيقاع، مما يعني أنهم لا يستطيعون فقدان تركيزهم.

وأوضح أن الرقص يجعل الناس أكثر تركيزًا، وبالتالي يمكن أن يساعدهم على أن يصبحوا أكثر إنتاجية في العمل.

و قام الباحثون بإجراء تقييمات ذهنية للعديد من الراقصين، واختبروا مهاراتهم في صنع القرار، وقدراتهم على تجنب الانحرافات، وذكريات العمل، والقدرة على رؤية الأجسام المتحركة السريعة.

وتوصل الباحثون إلى أن الرقص البطىء والمنظم مثل ” التانجو ” يعزز القوة الأساسية لكبار السن، ومساعدتهم في الحفاظ على توازنهم، كما أنه يعزز التركيز والفهم والذاكرة.