بالصور..الحماية الاجتماعية تتدخل لحماية فتاة احتجزها أهلها و لحموا أبواب المنزل

حمود العنزي (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل، منذ قليل، عن تواصل وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض مع حالة فتاة قام أهلها بتلحيم الباب وإقفاله لمنعها من العمل.

وأكد أبا الخيل أنه جاري التنسيق مع الجهات الأمنية للتدخل العاجل لحمايتها وحماية أخواتها من الإيذاء، وتحويل المعنِّف للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقه.

جاء ذلك على خلفية مواطن عرض مأساة فتاة قام ذويها باحتجازها بالمنزل ولحام الأبواب لمنعها من العمل.

وقال المواطن في تغريدة له على حسابه بتويتر أشار فيها للمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل : ” هناك فتاة تتواصل معي قد احتجزها إخوانها في المنزل ولحموا الأبواب ومنعوها من الخروج لعملها وهو مصدر رزقها الوحيد “.

واستكمل : ” العائلة فيها سابقة تعنيف مروعة والفتاة تتواصل مع الحماية دون تجاوب يذكر ، نأمل منكم التضلع بمسؤوليتكم تجاهها وشكراً “.