تفاصيل فعاليات المقهى التشكيلي بمحايل

علي العنزي(صدى):

افتتح رئيس بلدية محايل عسير سعيد بن علي آل مصمع، أمس الجمعة، فعاليات المقهى التشكيلي بمحايل بحضور المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية إبراهيم بن محمد الخولي.

وتجول رئيس البلدية على الأقسام واستمع لشرح مفصل عن محتويات المقهى، وركن الأسر المنتجة.

عقب ذلك أقيم حفل خطابي بدئ بالقرآن الكريم ،ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة الدكتور ناصر بن سعد العجمي كلمة ،أوضح فيها أن المقهى التشكيلي يضم أكثر من خمسة عشر ركنا ،بمشاركة أكثر من 30 فناناً وفنانة ،مثمناً جهود البلدية في تخصيص الموقع لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين والموهوبات ودمجهم مع المجتمع.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا للجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية ،وعرضا آخر بعنوان ” هذا مكاني ” نالت استحسان الحضور.

وفي نهاية الحفل كرمت اللجنة المنظمة رئيس البلدية وعدد من المشاركين والداعمين بدروع تذكارية.