شؤون المعلمين توضح البنود التي تؤثر في مفاضلة النقل

علي القحطاني (صدى):

أوضحت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، أنه فيما يخص طالبي النقل من شاغلي الوظائف التعليمية، هناك بعض البنود التي تؤثر في مفاضلة النقل.

ونبهت الإدارة إلى بند ” الغياب “، مؤكدة أنه يتم اعتماد الغياب بنوعيه بناءً على ما هو مسجل في النظام، وحسب المدة الزمنية المحددة في التعميم، مشيرة إلى أنه يجب التأكد منه وطلب التعديل في حال عدم صحته، قبل إغلاق النظام.

وأوضحت أن البند الآخر ” درجة الأداء الوظيفي ” ، مؤكدة أنه يتم اعتمادها درجة الأداء الوظيفي للعام السابق المسجلة في النظام حسب المدة الزمنية المحددة في التعميم، ويجب التأكد منه وطلب التعديل في حال عدم صحته أيضًا.