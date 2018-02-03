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  3. الحمد: الحلول الهجومية كان يعاني منها نادي الهلال كثيراً

الحمد: الحلول الهجومية كان يعاني منها نادي الهلال كثيراً




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