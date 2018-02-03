بالصور.. أغرب جسر مائي لنقل السفن في العالم بألمانيا

برلين(صدى):

تتواجد كثير من المنشآت الغريبة بمختلف مناطق العالم، من ضمنها جسر ” ماجديبورج ” المائي وهو قناة ملاحية في ألمانيا، تربط قناة ” إلب هافيل ” بقناة ” ميتلاند ” ، وتسمح للسفن بالعبور فوق نهر ” إلبه ” ، وهي أطول قناة ملاحية في العالم بطول 918 مترا.

واجتمعت قناتي ” إلب هافيل ” و ” ميتلاند ” سابقا بالقرب من ” ماجدبورج ” ، ولكن على جانبي ” إلبه ” ، وكان على السفن التي تتحرك بين الإثنين أن تجتاز طريقا طوله 12 كيلومترا، منحدرة من قناة ميتلاند، ثم تبحر في النهر، قبل دخول قناة ” إلبه هافيل ” ، وكثيرا ما كانت مستويات المياه المنخفضة في منطقة ” إلب ” تمنع السفن المحملة من العبور ما يستدعي شحن البضائع من وقت طويل.

وبدأ بناء هذه الوصلة في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن بسبب الحرب العالمية الثانية وتقسيم ألمانيا لاحقا ظل العمل معلقا حتى عام 1997، وأنجزت القناة أخيرا وفتحت للجمهور في عام 2003.