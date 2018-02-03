الحمل الأول يؤثر على الحياة الاجتماعية للمرأة

متابعات(صدى):

هناك بعض الآثار الجانبية التي تنعكس على مظهر المرأة خلال حملها الأول وعلى حياتها الاجتماعية، وهي

تشعر المرأة الحامل بألم الثديين وإفرازات الحلمة من الأمور التي قد تبدأ قبل الولادة، وستحتاجين إلى تغيير مقاس ثيابك، وقد تبدو ملابسك في بعض المراحل واسعة جداً بدرجة لم تتخيليها!

وسيتغير مقاس الحذاء أيضاً، وإذا كنت تهتمين باختيار بالموضة عليك تنحية هذا الاهتمام جانباً، لأن قدميك ستتورمان، وستفضلين الأحذية المريحة بغض النظر عن شكلها.

و الانحناء وربط الحذاء من الأمور التي لن تستطيعي القيام بها لفترة، وبالمثل التقاط الأشياء التي تسقط على الأرض.

وسيتم تأجيل النوم على البطن إلى ما بعد الولادة بفترة، لكن المفاجأة أنك خلال فترة الحمل لن تستطيعي النوم على ظهرك أيضاً.

وتزداد الرغبة في الجماع لدى الحامل، لكن هناك بعض الفترات التي لن تستطيعي فيها ممارسة الحياة الزوجية كما تودين.