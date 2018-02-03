الأديب ” علي مغاوي ” يزور قصر مالك الشعبي برجال ألمع

سعيد العجل(صدى):

قام الاستاذ ” علي مغاوي ” الأديب والمرشد السياحي بزيارة لقصر مالك الشعبي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع حيث قام بالإطلاع على محتويات القصر والتجول فيه والتعرف على المقتنيات الأثرية بداخلة .

هذا وقد كان في استقباله مالك القصر ” حديش آل جبان ” والذي أبدى حفاوة بالغة في إستقباله حيث أن زيارته للقصر تعتبر زيارة مميزة وذلك لما لـ ” مغاوي ” من قيمة كبيرة في المجال السياحي .

من جهته عبر المرشد السياحي عن بالغ سروره وسعادته من القصر ومقتنياته والجهد الكبير المبذول في هذا العمل ، مؤكداً أن القصر بالفعل يعتبر قيمة كبيرة يعبر عن جهد وإخلاص بُذلا في هذا العمل وتجسدا فيما ضمه من تحف وأواني وأدوات تحفظ تراث الأجداد للأجيال الحاضرة والقادمة .

وفي نهاية الزيارة تم توديع ” مغاوي ” بنفس الحفاوة التي أستقبل بها تاركاً للجميع بأنه سيقوم بزيارة أخرى للقصر لأن عملاً بهذا الحجم لابد من زيارته مرات عديدة .