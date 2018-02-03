دراسة: الصداع النصفي يؤثر على القلب
كشفت دراسة دانماركية أمريكية أن الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والأزمات القلبية، والسكتة. ودعت النتائج إلى اعتبار الصداع النصفي أحد عوامل الخطر المرتبطة بمشاكل القلب، مثل ارتفاع الكولسترول وضغط الدم
وأوضحت الدراسة أن الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بكل من: النوبات القلبية، والرجفان الأذيني عدم انتظام ضربات القلب، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، كما أنه حالة يمكن أن تؤثر على الأوعية الدموية.
وقام الباحثون بمراجعة وتحليل البيانات الصحية لأكثر من 51 ألف مريض بالصداع النصفي في الدانمارك بين عامي 1995 و2013.
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله علي وحولي 😰
ياويل قلبي كله ذا يجي من الصداع النصفي💔💔
يالله العافيه ❤️
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7074 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا وياك يابنت النور❤كل شر ويعافي عباده
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 1 ساعة
امين يا بعد قلبي قلبك جنوبيه قحطانيه❤️
تسلمين يالغلا