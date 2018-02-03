دراسة: الصداع النصفي يؤثر على القلب

متابعات(صدى):

كشفت دراسة دانماركية أمريكية أن الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والأزمات القلبية، والسكتة. ودعت النتائج إلى اعتبار الصداع النصفي أحد عوامل الخطر المرتبطة بمشاكل القلب، مثل ارتفاع الكولسترول وضغط الدم

وأوضحت الدراسة أن الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بكل من: النوبات القلبية، والرجفان الأذيني عدم انتظام ضربات القلب، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، كما أنه حالة يمكن أن تؤثر على الأوعية الدموية.

وقام الباحثون بمراجعة وتحليل البيانات الصحية لأكثر من 51 ألف مريض بالصداع النصفي في الدانمارك بين عامي 1995 و2013.