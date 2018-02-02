” الصحة ” تغلق مجمع صحي مخالف بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

أغلقت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مجمعًا طبيًا في الطائف، بسبب وجود عدد من المخالفات، أبرزها عمل ممارسين صحيين بدون تراخيص مزاولة مهنة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن اغلاق المجمع الطبي كان بناء على عدد من المخالفات منها انتهاء ترخيص المجمع , وانتهاء ترخيص الكوادر الطبية بالمجمع , ووجود حشوات تجميلية ملوثة، بالاضافة إلى عدم مطابقة غرفة التعقيم المركزي للمقاييس والمواصفات الواجب توافرها في المجمعات الطبية .