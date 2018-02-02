” العمل ” تتفاعل مع قضية الفتاة المسجونة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل على إنهاء معاناة إحدى الفتيات بعدما احتجزها أهلها.

وتفاعل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خالد أباالخيل، مع أحد المغردين بموقع ” تويتر ” ، حيث طالب بتفاصيل أوسع عن قضية الفتاة التي أوصد أهلها عليها الباب منذ عدة أيام، وأنها لم تستطع الذهاب إلى عملها بسبب ذلك.

وأكد أحد المغردين، أن ذوي الفتاة لحموا الأبواب ومنعوها من الخروج لعملها وهو مصدر رزقها الوحيد.