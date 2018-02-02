بالفيديو.. ” النمر ” يحذر من علاج آلام الظهر بـ الشاكوش
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي، من الخضوع لطريقة العلاج الشعبية، والتي تتمثل في ” دق ” ظهر أحد المرضى بـ ” الشاكوش ” من الأعلى إلى الأسفل الطريقه، لعلاج آلام الظهر.
وأضاف ” النمر ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الطريقة فقد تسبب في كسور الفقرات، والانزلاق الغضروفي، بل تتسبب أيضًا في نزيف تحت الجلد.
نحذر من الخضوع لمثل هذه الطريقه في علاج الآم الظهر…فقد تسبب كسور فقرات؛انزلاق غضروف؛ نزيف تحت الجلد….الخ. pic.twitter.com/p6gp3sxIv3
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) February 2, 2018
اترك تعليقاً