بالفيديو.. ” النمر ” يحذر من علاج آلام الظهر بـ الشاكوش

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي، من الخضوع لطريقة العلاج الشعبية، والتي تتمثل في ” دق ” ظهر أحد المرضى بـ ” الشاكوش ” من الأعلى إلى الأسفل الطريقه، لعلاج آلام الظهر.

وأضاف ” النمر ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الطريقة فقد تسبب في كسور الفقرات، والانزلاق الغضروفي، بل تتسبب أيضًا في نزيف تحت الجلد.