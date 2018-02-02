فائقة السيد تنفي إطلاق سراح أفراد من عائلة ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

نفت الاستاذة فائقة السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن اطلاق سراح اولاد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح او ان تكون استلمتهم كما جاء في تلك المزاعم.

وقالت فائقة السيد إنها قامت فقط بزيارة اولاد واقارب صالح المعتقلين لمرتين وان قيادات مؤتمرية ايضا زارتهم ووجدناهم بصحة جيدة ومعنويات عالية تليق بهم وبالشهيد علي عبدالله صالح .

واضافت :إن قيادة المؤتمر تتابع موضوع اطلاق سراح اولاد واقارب صالح المعتقلين وتبذل في سبيل ذلك جهودا حثيثة ،كما تتابع ايضا اطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام .