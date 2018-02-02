بالفيديو.. ” تركي آل الشيخ ” يفوز بجائزة شخصية الثقافة الرياضية 2017
أعلن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن فوز معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بجائزة ” شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي ” لعام 2017.
ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو للاتحاد العربي للثقافة الرياضية وهو يعلنعن فوز معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بجائزة ” شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي ” لعام 2017.
الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يعلن فوز معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بجائزة "شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي" لعام 2017 pic.twitter.com/CXB0NK61oT
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) February 2, 2018
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