  • الجمعة 2

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. ” تركي آل الشيخ ” يفوز بجائزة شخصية الثقافة الرياضية 2017

بالفيديو.. ” تركي آل الشيخ ” يفوز بجائزة شخصية الثقافة الرياضية 2017

بالفيديو.. ” تركي آل الشيخ ” يفوز بجائزة شخصية الثقافة الرياضية 2017
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن فوز معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بجائزة ” شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي ” لعام 2017.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو للاتحاد العربي للثقافة الرياضية وهو يعلنعن فوز معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بجائزة ” شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي ” لعام 2017.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *