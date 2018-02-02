بالصور.. فؤاد أنور يسلم قميصه الخاص بنادي الشباب لابن شقيقه

ماجد محمد(صدى):

سلم أسطورة نادي الشباب والمنتخب فؤاد أنور قميصه الخاص بالليث إلى ابن شقيقه، فيصل أنور، خلال أحداث مباراة اعتزاله أمام النادي الأهلي المصري.

وشارك ابن شقيق فؤاد أنور بقميص الشباب في الشوط الثاني من مباراة الاعتزال أمام النادي الأهلي المصري، بدلًا من النجم محمد الشلهوب.

وخرج فؤاد أنور من مباراة اعتزاله أمام النادي الأهلي المصري بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق اللقاء، وسط تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة للاحتفالية.

وانتهت مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري، بفوز القلعة الحمراء بهدف الجنوب إفريقي فاكاماني ماهلامبي ” باكا ” ، في الدقيقة 34، ليهز شباك علي الحبسي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.