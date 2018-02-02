فروع مجموعة الشلهوب تعلن عن 48 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة شركات الشلهوب التجارية، المتخصصة بمجال التجزئة والتوزيع والتسويق، عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عددٍ من المتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، وعرعر، والقصيم، والظهران، والرس، وعنيزة، والقطيف.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ مطلع فبراير الجاري.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف متجر (للنساء/ الرياض).

– مدير شؤون الموظفين (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (للنساء/ الخبر).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (وظيفتين للنساء/ الرياض).

– مستشار أدوات تجميل (عدد 5 وظائف/ الرياض).

– مستشار أدوات تجميل (وظيفتين/ عرعر).

– مستشار أدوات تجميل (القصيم).

– مشرف مبيعات التجزئة (للنساء/ الخبر).

– تنفيذي مبيعات (عدد 5 وظائف للرجال/ الرياض).

– مستشار أدوات تجميل (عدد 3 وظائف/ الرس).

– مستشار أدوات تجميل (الظهران).

– مستشار أدوات تجميل (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– مستشار أدوات تجميل (الدمام).

– تنفيذي أول تسويق (جدة).

– منسق التسويق التجاري (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (عدد 6 وظائف للنساء/ جدة).

– خبير ماكياج (وظيفتين/ الرياض).

– مشرف متجر (للنساء/ عنيزة).

– مشرف مبيعات التجزئة (للنساء/ الرياض).

– تنفيذي مبيعات (للرجال/ جدة).

– تنفيذي مبيعات (للنساء/ القطيف).

– مشرف متجر (للنساء/ جدة).

– محاسب (الرياض).

– مساعد إداري (الخبر).

– مساعد إداري (جدة).

– عامل مستودع (الرياض).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: من هنا .