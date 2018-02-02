لجنة إصلاح ذات البين تحل قضيتين بالمويه

نايف السالم(صدى):

عقدت لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة المويه اجتماعاً بمقر المحافظة برئاسة محافظ المويه رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة؛ حيث رفع المحافظ باسمه ونيابة عن أبناء المحافظة وأعضاء اللجنة، الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووكيل الإمارة للحقوق المشرف العام على أعمال لجان إصلاح ذات البين.

ويذكر أنه تم مناقشة استضافة نخبة من رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات معهم لتفعيل دور اللجنة في معالجة القضايا وفق ما لها من صلاحيات واختصاصات، ومناقشة ما تم اتخاذه من قبل أعضاء اللجنة في القضايا التي أحيلت لهم وعددها ” 4 ” أربع قضايا.

و انتهت اثنتان منها بالصلح، ولا زالت اثنتان قيد الإجراء والمتابعة، بالإضافة إلى تخصيص موضوع الجلسة الشهرية للمحافظة ” مجلس الأهالي ” المقرر عقدها في شهر جمادى الآخرة عن إصلاح ذات البين ودور أفراد المجتمع في ذلك، والتعريف باللجنة ومهامها ومسؤولياتها وآلية عملها.