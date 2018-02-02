بالفيديو.. سقوط 3 كرات فولاذية ملتهبة من السماء يثير رعب آلاف السكان

برازيليا(صدى):

سقطت ثلاث كرات فولاذية ضخمة من السماء؛ مما تسبب في إثارة الذعر لدى آلاف السكان المحليين في عدة مناطق في شرق البرازيل وشمال البيرو.

وأُصيب سكان بلدة لارانكاواني، شمال البيرو، بالرعب عندما سقطت ثلاث كرات معدنية ضخمة بالقرب من بلدتهم فِي السابع والعشرين من شهر يناير الماضي.

وأَظهرت ت لقطات فيديو إحدى الكرات الملتهبة وهي تهوي من السماء بسرعة كبيرة باتجاه منطقة قريبة من الأهالي.

ويذكر بأن بعض السكان توقعوا أن تكون هذه الكرات هي مقدمة لغزو فضائي محتمل، بينما قال آخرون بأن الكرات هي جزء من نيزك انفجر فِي السَّمَاء وتناثرت قطعه فِي أرجاء المكان.