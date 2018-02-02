أسباب ارتفاع أسعار الأسماك لمستويات قياسية

نايف السالم(صدى):

اشتكى عدد من الصيادين ومرتادي سوق المركزي للأسماك بجدة، من ارتِفاع الأسعار التي بلغت مستويات قياسية، إِضافة إِلَى وقف الحراج في عدد من الأيام لعدم وصول كميات الأسماك بسبب عدم نزول الصيادين إلى البحر.

وانتقد عدد من الأهالي ومرتادي السوق، ارتفاع أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية بلغت نسبتها فِي بعض الأنواع إلى 200%، وذلك لعدة عوامل، في مقدمتها التغيرات الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أَدت إلى منع الصيادين من دخول البحر، إِضافَة إِلى إجازة منتصف العام الدراسي.