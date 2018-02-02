الجماهير تتفاعل مع ” أكرم توفيق ” في حفل اعتزال فؤاد أنور

نواف السالم(صدى):

تفاعلت الجماهير المصرية مع مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي.

ودشن جمهور القلعة الحمراء هاشتاج يحمل اسم أكرم توفيق على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، للإشادة بأداء لاعب الوسط الصاعد خلال مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور.

وقال أحد النشطاء عن مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور:أكرم توفيق يستحق فرصة.. لعيب عنده قلب وروح قتالية ومع شوية خبرة هيبقى هايل بجد، وأضاف آخر: أكرم توفيق ده هايل ومحتاج شوية خبرة وهيبقى من أحسن الديفندرات في مصر.

وعلق آخر على أداء اللاعب في مباراة الأهلي اليوم قائلًا: “أكرم توفيق جي الأهلي من سنة تقريبًا وكان نجم فرقته “19 سنة بس وكل ما بيلعب بيظهر إنه لاعب بجودة عالية جدًّا بس بعدها بيرجع يقعد للأسف .. لازم ياخد فرص أكتر الفترة الجاية لأنه حقيقي مستقبل عظيم.