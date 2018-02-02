فريق الاتفاق يحافظ على صدارة الدوري الممتاز للصالات

ماجد محمد(صدى):

حافظ فريق الاتفاق على صدارته للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، في نهاية الجولة الثالثة عشر، وذلك عقب انتصاره على فريق الخالدي بنتيجة 9/4.

وبذلك رفع فريق الاتفاق رصيده النقطي إلى 36 نقطة، فيما واصل فريقا الشعيب والقادسية ملاحقتيهما للمتصدر بعد تحقيقيهما 30 نقطة عقب فوز الشعيب على الجبلين بنتيجة 3/1، والقادسية على المجد بنتيجة 20/2، فيما تغلب فريق رضوى على فريق الريان 9/4، وفريق العرض على فريق الصقور بنتيجة 10/2، وفي الرياض تعادل فريقا مصده والنهضة بنتيجة 3/3.