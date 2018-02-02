غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 5 شركات بالقطاع الخاص، هي: شركة مجموعة زيد الحسين وإخوانه، شركة أبو سرهد لخدمات النقد والصرف الآلي، الشركة السعودية لتنمية الكفاءات البشرية، شركة مدار التأمين، شركة أسواق الجزيرةط.

وقالت الغرفة إنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم: موظف إداري، مراجع مالي، رجل أمن، مهندس مدني، مراسل، مأمور سنترال، معقب، محاسب، مسؤول عهدة ثانٍ، مسؤول عهدة،عداد، مدخل بيانات، مسجل معلومات جغرافية، مساح، مهندس معماري، مهندس مساحة.

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “ الضباب سابقًا ” ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]) وللدخول على الموقع من هنا .