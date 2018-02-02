إصابة امرأة بالمدينة المنورة سقط عليها سقف مشغل نسائي

نايف السالم(صدى):

تعرضت امرأة أفغانية، أمس الخميس، لإصابات متفرقة إثر سقوط سقف بأحد المشاغل النسائية عليها بطريق الأمير عبدالمجيد بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني،أن عند وصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط سقف ميزانين لإحدى الغرف من الدور الأول على الدور الأرضي داخل مشغل نسائي.

وأضاف ” الجهني “، أنه نتج من ذلك إصابة امرأة من الجنسية الأفغانية، تم إخراجها ونقلها عن طريق الهلال الأحمر قبل وصول الدفاع المدني، وتم تأمين إجراءات السلامة بالموقع بالمشاركة مع لجنة المباني الآيلة للسقوط.