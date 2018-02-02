بالفيديو.. الشيخ زايد بلباس الإحرام متحدثًا عن علاقة المملكة والإمارات

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات رحمه الله، وهو بلباس الإحرام ويتحدث فيه عن علاقة المملكة مع الإمارات.

وقال الشيخ زايد، إن ” دولة الإمارات تقف مع المملكة قلبًا وقالبًا ” ، لأننا نؤمن أن المصير واحد؛ ما يعني أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآزر ونتعاون.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت اليوم تداولًا واسعًا للعديد من مقاطع الفيديو والصور التي تجسد التلاحم بين قيادات البلدين، الأمر الذي يمثل لطمة قوية لمحاولات تنظيم الحمدين وخلايا عزمي للتشكيك في هذه العلاقات الثابتة والتاريخية.