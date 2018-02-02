أماني الغامدي(صدى):

أفادت أنباء، اليوم الجمعة، عن وفاة الموسيقار سراج عمر، بعد معاناة مع المرض.

وبدأ ” عمر ” ، مشواره في الستينيات؛ لكن انطلاقته الحقيقية بدأت عندما غنى له محمد عبده عام 1966م في أغنية ياحبيبي أنستنا، وبعد ذلك مع طلال مداح وشكلا بعدها ثنائيا متجانسًا.

ويُعتبر سراج عمر صاحب أول أوبريت وطني من ألحانه يدخل دار الثقافات العالم في فرنسا، وهو أوبريت التوحيد للمهرجان الوطني للجنادرية عام 1994م من كلمات خالد الفيصل وأداء محمد عبده، طلال مداح، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، عبدالله رشاد والذي درس في 9 جامعات عالمية، كذلك قام بإعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بالآلات النحاسية العسكرية.

وكان ” عمر ” ، يعاني من متاعب صحية لازمته طويلًا أثرت على نشاطه وساهمت في غيابه.