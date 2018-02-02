أبرزها توفير الدعم الإنساني لليمنيين.. ” باعشن ” تحدد 3 أهداف للمملكة في اليمن

نايف السالم(صدى):

أكدت المتحدثة باسم سفارة المملكة، في الولايات المتحدة الأمريكية فاطمة باعشن، أن هناك ثلاثة أهداف للتحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن مدى الصواريخ البالستية التي تطلقها جماعة الحوثي من اليمن وتستهدف المملكة، يزداد مع مرور الوقت.

وأضافت ” باعشن ” ، أن هدف التحالف في اليمن يتمثل أولًا، في توفير الدعم الإنساني الفوري للشعب اليمني، فالمملكة لها علاقات طويلة المدى مع اليمن، وقدمت مساعدات لليمنيين سواء داخل المملكة كما في اليمن.

وأشارت المتحدثة باسم سفارة المملكة، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن ” النقطة الثانية، تتمثل في إيجاد حل سياسي طويل المدى والذي يقرره الشعب اليمني، فيمن مستقر أمر جيد لليمنيين، وكذلك بالنسبة للمملكة والمنطقة ” ، مؤكدة أن المملكة مهتمة بظروف اليمنيين حتى قبل بدء الصراع.

وتمثل هدف التحالف الثالث في اليمن، في العلاقة بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران وطهران، والتي توجه تهديدًا مباشرًا ليس فقط للشعب اليمني، بل أيضًا للمملكة والمنطقة، بحسب المتحدثة باسم السفارة المملكة.