بالفيديو.. ناسا تنشر صورا مذهلة لسطح ” المريخ “

واشنطن(صدى):

نشرت وكالة ” ناسا ” للفضاء، صورا لمركبة متحركة موجودة على سطح المريخ منذ عام 2012 كشفت عن بانوراما مذهلة من المشاهد الغريبة لأهل الأرض، التقطها ” كوريوسيتي روفر ” .

وتُظهر الصور نقطة الهبوط الأولى للمركبة والطريق الذي استغرقه على مدى خمس سنوات حتى الآن، وفي خلفية الصورة يمكن رؤية جبل يقع على بعد أكثر من 50 ميلا، وقد التُقطت الصور في 25 أكتوبر الماضي، وهو اليوم رقم 1856 من عمل المركبة على كوكب المريخ الأحمر، والذي تظهر صوره بلون يميل للأزرق نتيجة بعض التأثيرات البصرية.

وتم تكوين العرض البانورامي الرائع المرسل من سطح الكوكب الأحمر، ليكشف عن واحدة من أقرب المجرات المجاورة لنا، والتي قضت المركبة على سطحها 5 سنوات، كما عدّلت ناسا من توازن اللون الأبيض على الصور لتبدو وكأنها صُوِّرت في الظروف العادية على الأرض.

والتُقطت إحدى الصور من ارتفاع بلغ 327 مترا، فوق تلة ” فوهة البركان ” والتي يبلغ عمرها من 3.5 إلى 3.8 مليار سنة، بقطر يبلغ 96 ميلا 154 كلم وهو ما يوازي حجم ولايتي رود آيلاند وكونيتيكت الأمريكيتين مجتمعتين.