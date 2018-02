بالفيديو.. والد إحدى ضحايا لاري نصار ينهار بعد رفض المحكمة طلبه

قام والد ثلاث فتيات من الضحايا الكثيرات للاري نصار، بالتهجم على الطبيب السابق للاتحاد الأمريكي للجمباز الذي يحاكم بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية، ما أدى إلى تعليق مؤقت للجلسة التي كانت تقام، الجمعة، في مدينة شارلوت بولاية ميشيغن.

واندفع الرجل في اتجاه المتهم وهو يصرخ بعدما سمع شهادات اثنتين من بناته الثلاث بشأن الانتهاكات الجنسية التي تعرضن لها، غير أن الشرطيين طرحوه أرضا قبل التعرض للاري نصار.

ويذكر أن هذه الحادثة حصلت بعيد إدلاء ماديسن ولورن مارغرايفز بشهادتيهما عندما بدأ والدهما بالكلام مطالبا بالبقاء لبضع دقائق في غرفة مغلقة مع هذا الوحش.

واندفع الوالد فجأة نحو الطبيب قبل اعتراضه من جانب الشرطيين وطرحه أرضا، وإثر رفض القاضي هذا الطلب.

A father of three victims tried to attack Larry Nassar in the courtroom before being restrained by police. pic.twitter.com/pyjtjXHlr7

— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2018