” المطلق ” يطالب بعودة الضرب للمدارس بهدف كسر تعالي لدي الطلاب
طالب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعودة عقوبة الضرب إلى المدارس وأن تكون صلاحيتها محصورة بيد قائد المدرسة ووكيلها فقط.
وشدد ” المطلق ” ، على أن وجود نوع من الأدب ” العقوبة ” مقنن ومحدد عند إدارة المدرسة ضروري من أجل كسر تعالي بعض الطلاب، داعيا إلى أن ” يكون خضوع الطالب للمعلم شبيهًا بخضوع المتدرب في الشئون العسكرية للمدرب ” .
جاء ذلك ” المطلق ” ردا على طلب متصل توجيها عن واقع تأثير غياب هيبة المعلم والأدب والضرب على التعليم والطلاب ومستواهم الدراسي خلال برنامجه الأسبوعي استديو الجمعة على إذاعة نداء الإسلام، اليوم قائلاً ” الضرب الذي ليس له ميزان أو يصل لحد الأذى ويخرج عن مرحلة التأديب؛ فهذا لا يريده الإسلام، وليس في المعايير الشرعية للتربية ” .
وأضاف: ” الذي في التربية هو الضرب الرحيم الذي يقصد منه الأدب ويكسر حدة التعالي لدي الطلاب أمام معلميهم؛ حتى لا يصبح الطالب يقف أمام المعلم ندا لند ويرفع لسانه عليه ولا يستمع لنصائحه”، وتابع ” المطلق ” : ” ينبغي أن يكون خضوع الطالب للمعلم شبيهًا بخضوع المتدرب في الشؤون العسكرية للمدرب ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7883 ] نشر منذ 40 دقيقة
كــــــــــــــــــلام👍 سَـــــــــــــــــــليم .👍.
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قُــم لِـلمعـــلم وَوفِــــهِ ألتبــــــجيلا كاد ألمعـــــــلم أن يكــــــونَ رســــــولا .
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أبــوي يـوم أخَــذنــي للمَــدرســــه قال لِـلمعـــلم لكــم ألَلحَــم ولنــا ألعــظم .😥😭.
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بَــــــس أنا كنـــــــــت بَــــــــــزِر ومَفهـــــمت إيــــــش يقــــــصِد .🤔🧐🤔.
خالد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 27 دقيقة
كلام سليم 100%
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يخلف عليك ..بخير
تمخض الجبل …فولد فأرا …..سلامات