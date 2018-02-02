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بالصور.. الوليد بن طلال مع أسرته في مخيم البر

بالصور.. الوليد بن طلال مع أسرته في مخيم البر
نايف السالم(صدى):

نشر الامير الوليد بن طلال، صور له مع أسرته على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة.

وعلق الأمير الوليد بن طلال عىل الصور قائلًا : مع إبني خالد الوليد، و إبنتي ريم الوليد وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 15 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، حسبي الله ونعم الوكيل ، لاحول ولاقوة إلا بالله .

أبك كيف يطيب لك المقعاد يا الأمير الخبل ؛ والشايب الكبير اللي يسار قاعد بدون مركى ولا مسندة يسند عليها

ظهره ياقليل الحياء ، وكم رجال كبير بالسن من أخوياك اللي بالصورة الأولى على يسارك صلبت ظهورهم وهم جالسين

بلا مراكي ولامساند ؛ تقل كنقر Kangaroo رافعين أجسامهم من قلة الراحة ، عيب والله عيب 🔥🔥🔥

ختامًا ، دايم الإحتكاك بالملوك والأمراء ومرافقتهم وخصوصاً (( الحكام العرب )) يسبب للمرافقين إهانة وذل

إلى أبعد حد ، والصورة قدامكم خير شاهد 100 ‎%‎ 😂😂😂😂😂 اللهم لاشماتة.

أنت ياللي تقرأ لازم تعرف : من ترك داره قل مقداره👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻

ملاحظة : وش علاقة البل (( البعارين )) بناس الشورت ملبوسهم والجينز ؟؟؟؟؟؟ 😂😂😂 آخر الزمان😂😂😂

مع وافر المحبة .

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