بالصور.. الوليد بن طلال مع أسرته في مخيم البر
نشر الامير الوليد بن طلال، صور له مع أسرته على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة.
وعلق الأمير الوليد بن طلال عىل الصور قائلًا : مع إبني خالد الوليد، و إبنتي ريم الوليد وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42184 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين خير ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 15 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، حسبي الله ونعم الوكيل ، لاحول ولاقوة إلا بالله .
أبك كيف يطيب لك المقعاد يا الأمير الخبل ؛ والشايب الكبير اللي يسار قاعد بدون مركى ولا مسندة يسند عليها
ظهره ياقليل الحياء ، وكم رجال كبير بالسن من أخوياك اللي بالصورة الأولى على يسارك صلبت ظهورهم وهم جالسين
بلا مراكي ولامساند ؛ تقل كنقر Kangaroo رافعين أجسامهم من قلة الراحة ، عيب والله عيب 🔥🔥🔥
ختامًا ، دايم الإحتكاك بالملوك والأمراء ومرافقتهم وخصوصاً (( الحكام العرب )) يسبب للمرافقين إهانة وذل
إلى أبعد حد ، والصورة قدامكم خير شاهد 100 % 😂😂😂😂😂 اللهم لاشماتة.
أنت ياللي تقرأ لازم تعرف : من ترك داره قل مقداره👀👀👀✍🏻✍🏻✍🏻
ملاحظة : وش علاقة البل (( البعارين )) بناس الشورت ملبوسهم والجينز ؟؟؟؟؟؟ 😂😂😂 آخر الزمان😂😂😂
مع وافر المحبة .