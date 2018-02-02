بالصور.. الوليد بن طلال مع أسرته في مخيم البر

نايف السالم(صدى):

نشر الامير الوليد بن طلال، صور له مع أسرته على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة.

وعلق الأمير الوليد بن طلال عىل الصور قائلًا : مع إبني خالد الوليد، و إبنتي ريم الوليد وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر.