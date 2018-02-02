بالفيديو.. أمن الطرق يؤكد على رصده لمخالفات المتهورين مروريًا

نايف السالم(صدى):

قام فريق مبادرة ” الله يعطيك خيرها ” بمرافقة جهاز أمن الطرق لمتابعة عمله على الطرق السريعة، لحفظ الأمن خارج المدن ولرصد وضبط المتهورين مروريًا، حماية لهم وللآخرين.

وقال العميد سعيد محمد القحطاني مدير شعبة السلامة بأمن الطرق، إن عمل الشعبة عمل أمني شامل يشمل العمل المروري أيضا، وهو ما ركّزت عليه جولة في الميدان لرصد بعض المخالفات الكبرى، والتي تم ضبطها بسيارات مجهزة بالتقنيات الحديثة لتصوير المخالفين.

وأضاف أن هناك بعض الحالات التي تم ضبطها من قبل رجال ‏أمن الطرق، والتي تضمنت التجاوز على الأكتاف ” الخط الأصفر ” ، ‏ واستخدام الجوال أثناء القيادة، ‏والتهور والسرعة والمراوغة بين السيارات بما يخالف الأنظمة.‏