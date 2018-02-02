اتحاد الجامعات يوثق بطولاته بـ 5 كتيبات مصورة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة التوثيق والإحصاء بالاتحاد الرياضي للجامعات، بالتعاون مع اللجنة الإعلامية بالاتحاد، عن إصدار كتيبات خاصة عن البطولات التي نظمها الاتحاد في موسمه الحالي بنسخته الثامنة.

وتضمنت الكتيبات تقارير موسعة مدعمة بالصور عن مختلف البطولات التي أقيمت حتى الآن، إضافة إلى أسماء الجامعات المشاركة واللاعبين الذين مثلوها في مختلف المنافسات، ونتائج السباقات ونبذة عن الجامعات التي استضافت بطولات الاتحاد.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية، المستشار الإعلامي بالاتحاد، الدكتور تركي العيار، أن هذه الكتيبات تمثل أهمية بالغة، لكونها تبرز الجهد والعمل الذي قامت به اللجنة الإعلامية خلال الفترة الماضية وتقديمها لهذه المعلومات بشكل مبسط للجميع بشكل مرئي أيضًا، من خلال احتوائها على الصور الخاصة بجميع المسابقات والتتويج في ختام كل بطولة.

وأضاف ” العيار ” ، ” تم إصدار 5 كتيبات؛ الأول اشتمل على نتائج وصور منافسات بطولة الكاراتيه السابعة ضمن التجمع الأول الذي أقيم باستضافة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجاءت نتائجها بتحقيق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول، وفِي المركز الثاني جامعة الملك سعود المركز الثاني، وحلّت جامعة أم القرى في المركز الثالث ” .

وتابع ” العيار ” ، ” احتوى الكتيب الثاني على نتائج وصور منافسات بطولة السباحة الثامنة التي أقيمت ضمن التجمع الأول وخلال نفس الفترة بمشاركة 161 لاعبًا يمثلون 20 جامعة وكلية حكومية وأهلية وحققت فيه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول بحصول سباحيها على 233 نقطة.

بينما اشتمل الكتيب الثالث، بحسب العيار، على نتائج منافسات بطولة التنس الأرضي الثامنة، ضمن التجمع الثاني لبطولات الاتحاد، أما الكتيب الرابع، فاشتمل على نتائج منافسات بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة الخامسة في لعبتي ” ألعاب القوى/ كرة الهدف ” ، ضمن التجمع الثاني في نفس الجامعة.