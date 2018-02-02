رضيع يحضر حفل اعتزال فؤاد أنور

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد جماهير النادي الأهلي المصري الكبيرة وهو يحمل طفله الرضيع في مهد محمول للمواليد، في حفل أعتزال فؤاد أنور.

وقال الاعلامي وليد الفراج الذي يدير الاستديو التحليلي للمباراة على القناة الرياضية السعودية الأولى، تعليقًا على الصورة: يوجد مولود في المدرجات وأصغر مشجع في المباراة مستدركًا: لكن برد!.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يرعى الليلة، حفل مباراة اعتزال فؤاد أنور، التي تجمع فريقَي الشباب والأهلي المصري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.