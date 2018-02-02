توجيه عاجل من أمير مكة بعد انتشار فيديو زفة عروسين على كورنيش جدة
وجه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد بالمملكة الأصيلة في الاماكن العامة وضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه.
وحسب برنامج ” ياهلا ” ، جاء ذلك على خلفية مقاطع فيديو انتشرت مؤخرا لمخالفات ومنها زفة لعروسين على كورنيش جده.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله عروسين أثناء تواجدهما على كورنيش جدة، وظهر خلال المقطع العريس وهو يرتدي البشت وعروسته بفستان الزفاف ويتجولا على الكورنيش وسط عدد من المتواجدين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42184 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير ياسمو الامير ,,
,, نعم ان فعلهم منافي للعادات والتقاليد القويمه ,,
ام سعد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب احترام عادات وقوانين البلد وعدم السخرية منها والتهاون بها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26416 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجهك يبوبندر😘😘
سيرووم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يبارك لهم
لكن ماله داعي هالموقف
وش استفدت منه غير السخرية من الناس
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 28 دقيقة
هاذى حسانات 2030 وياليل مطولك ……..يبحثون عن الشاب والبنت الى رقصو فى الشارع اما الرقص فى الملاعب مسموح
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24101 ] نشر منذ 25 دقيقة
ليش تمهري بها بين الناس بفستانها. ياخي من القصر وعلى بيتكم تغير الفستان وبعدها روحوا تمشوا ماحد منعكم اما بفستانها تسحبه بين الناس فشيله.
ssالحربي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 23 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7883 ] نشر منذ 5 دقائق
يقـــــول ألمثَــــل ـ ـ عُمـــــــــره ما تِبَخَــــــــر ويـــــــوم تِبَخَــــــــرإحَتــــــــــرق .🔥.
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ألحمــــــــد لله وألشـــــــكر ـ ألعقــــــــل نِعـــــــــمه .