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  3. توجيه عاجل من أمير مكة بعد انتشار فيديو زفة عروسين على كورنيش جدة

توجيه عاجل من أمير مكة بعد انتشار فيديو زفة عروسين على كورنيش جدة

توجيه عاجل من أمير مكة بعد انتشار فيديو زفة عروسين على كورنيش جدة
نايف السالم(صدى):

وجه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد بالمملكة الأصيلة في الاماكن العامة وضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه.

وحسب برنامج ” ياهلا ” ، جاء ذلك على خلفية مقاطع فيديو انتشرت مؤخرا لمخالفات ومنها زفة لعروسين على كورنيش جده.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله عروسين أثناء تواجدهما على كورنيش جدة، وظهر خلال المقطع العريس وهو يرتدي البشت وعروسته بفستان الزفاف ويتجولا على الكورنيش وسط عدد من المتواجدين.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42184 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير ياسمو الامير ,,

,, نعم ان فعلهم منافي للعادات والتقاليد القويمه ,,

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب احترام عادات وقوانين البلد وعدم السخرية منها والتهاون بها

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يبارك لهم

لكن ماله داعي هالموقف
وش استفدت منه غير السخرية من الناس

[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 28 دقيقة

هاذى حسانات 2030 وياليل مطولك ……..يبحثون عن الشاب والبنت الى رقصو فى الشارع اما الرقص فى الملاعب مسموح

[ عدد التعليقات: 24101 ] نشر منذ 25 دقيقة

ليش تمهري بها بين الناس بفستانها. ياخي من القصر وعلى بيتكم تغير الفستان وبعدها روحوا تمشوا ماحد منعكم اما بفستانها تسحبه بين الناس فشيله.

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 23 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب

[ عدد التعليقات: 7883 ] نشر منذ 5 دقائق

يقـــــول ألمثَــــل ـ ـ عُمـــــــــره ما تِبَخَــــــــر ويـــــــوم تِبَخَــــــــرإحَتــــــــــرق .🔥.
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ألحمــــــــد لله وألشـــــــكر ـ ألعقــــــــل نِعـــــــــمه .

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