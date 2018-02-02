توجيه عاجل من أمير مكة بعد انتشار فيديو زفة عروسين على كورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

وجه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد بالمملكة الأصيلة في الاماكن العامة وضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه.

وحسب برنامج ” ياهلا ” ، جاء ذلك على خلفية مقاطع فيديو انتشرت مؤخرا لمخالفات ومنها زفة لعروسين على كورنيش جده.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله عروسين أثناء تواجدهما على كورنيش جدة، وظهر خلال المقطع العريس وهو يرتدي البشت وعروسته بفستان الزفاف ويتجولا على الكورنيش وسط عدد من المتواجدين.