الثنيان في اعتزال ” أنور ” يرد على المشككين برغم مرور السنوات و كالعادة في الملعب

نواف السالم(صدى):

أكدت مصارد، أن الأسطورة يوسف الثنيان ثبت أنه نجم فوق العادة على الرغم من الشائعات التي كانت تتردد عن وجود خلاف سابق مع فؤاد أنور، ولكن النجم الأسطوري فضل الرد في الملعب كالعادة.

وتعود الشائعة إلى إبان مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 96 في الإمارات العربية المتحدة، حين أسند قيادة المنتخب الوطني إلى الكابتن يوسف الثنيان، ولكن بمشاركة الثنيان للكابتن فؤاد أنور في يوم تكريمة تبددت الشائعات التي تم الترويج لها عبر عدة سنوات مضت.