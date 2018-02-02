برشلونة يفوز على فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم

نواف السالم(صدى):

حقق فريق برشلونة فوزا مرضيا بهدف مقابل لا شيء على ضيفه فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب كامب نو.

وسجل الأوروجوياني الدولي لويس سواريز هدف مباراة برشلونة وفالنسيا الوحيد برأسية مميزة في الدقيقة 66، مُستغلًّا عرضية رائعة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليُحقق البارسا فوزًا صعبًا قبل لعب لقاء الإياب في معقل الخفافيش.

شارك فيليب كوتينيو القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 58 من أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا، بدلًا من أليكس فيدال، ولكن لم يظهر بالمستوى المتوقع.