تأجيل مباراة الأهلي والاتفاق بسبب ظروف الطيران

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي، عن تأجيل مباراته المقبلة أمام فريق الاتفاق، ضمن منافسات الكرة الطائرة بسسب الأحوال الجوية وظروف الطيران.

وقال الأهلي عبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :قررت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة تأجيل مواجهة الأهلي والاتفاق، والتي كان من المقرر إقامتها غدًا السبت على صالة الأمير خالد بن عبدالله للألعاب المختلفة، ضمن الدوري الممتاز إلى وقت لاحق بسبب ظروف الطيران.

ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن موعد مباراة النادي الأهلي والاتفاق الجديد فيما بعدُ.