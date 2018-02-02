بالفيديو.. محمد نور يمازح ” الشلهوب ” بـ وزنه الزائد

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ حضور الاسطورة ” محمد نور ” حفل اعتزال فؤاد أنور، وهو يمازح محمد الشلهوب بأنه أصبح ” زايد وزنه ” بحضور سعود كريري.

ويشهد إستاد الأمير فيصل بن فهد اليوم الجمعة، مهرجان اعتزال وتكريم فؤاد أنور أحد أبرز نجوم كرة القدم، وذلك من خلال المباراة الودية بين منتخب نجوم الكرة السعودية وفريق الأهلي المصري بمبادرة من الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ