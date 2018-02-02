11 لاعبا يغيبون عن الجولة الـ 20 من منافسة الدوري للمحترفين

نواف السالم(صدى):

يغيب 11 لاعبًا من الأندية ضمن الجولة الـ20 من منافسة الدوري للمحترفين، وذلك بسبب البطاقات الملونة والعقوبات الانضباطية، حيث تتمثل أبرز الغيابات جمال باجندوح لاعب الاتحاد، وعقيل بلغيث وعلي الزيدي لاعبا الأهلي عن قمة الجولة في ديربي الغربية.

هذا وسيفقد الشباب في الجولة القادمة أمام الرائد لاعبيه جمال الدين بن العمري وسعد الأمير، كما سيغيب ماجد هزازي ومحمد الفيهد لاعبا الفتح في مواجهة فريقهما أمام الاتفاق.

فيما سيفقد القادسية جهود الوافد الجديد شايع شراحيلي الذي أوقف بقرار انضباطي لمدة 3 أشهر ومحمد فتاو أمام الفيحاء، وسيغيب سامي الكسار لاعب أحد عن مواجهة فريقه أمام النصر، فيما سيفتقد الفيحاء لاعبه عبدالله كنو في مواجهته أمام القادسية.