نتائج مباريات وترتيب فرق الدوري الأولمبي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، نتائج مباريات اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر، من الدوري الأولمبي، فضلا عن ترتيب الفرق.

تغلب فريق القادسية على هجر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بهذا الفوز يحتل القادسية المركز الثامن برصيد 20 نقطة، أما هجر يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وفاز فريق النصر على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحتل النصر المركز الرابع برصيد 24نقطة، بينما يحتل الخليج المركز 12 برصيد 14 نقطة.

وفاز نادي أحد على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، ليحتل أحد المركز التاسع، برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز السادس، برصيد 22 نقطة.