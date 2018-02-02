اليابان تخترع موز يمكن أكله كاملًا بدون تقشير

طوكيو(صدى):

اخترع مزارعون يابانيون، مؤخراً، نوعًا من فاكهة الموز يمكن أكله بشكل كامل، بما في ذلك القشور التي دأب الناس على رميها.

وقالت مصادر إعلامية، إن إنتاج هذا النوع الفريد من الموز يعتمد على تقنية تجميد تم تطويرها في مزرعة بمنطقة أوكوياما، غربي البلاد.

ولا تستخدم التقنية الحالية أي مواد كيماوية، كما تعتمد طريقة عرفت خلال العصر الجليدي، بإبقاء الفاكهة في حرارة متدنية تقل عن 60 درجة مئوية.

وتؤدي البرودة البالغة إلى تحفيز النمو السريع للفاكهة، وهو ما يجعل نبتة الموز تنضج في قرابة أربعة أشهر فقط عوضًا عن مدة العامين المألوفة.