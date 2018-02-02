بالصور.. الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد أبوظبي يسيران متشابكا الأيدي

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وهما يسيران متشابكا الأيدي في أكثر من لقاء أحد العلامات التي تعكس علاقات الصداقة والأخوة التي يكنها كلٌّ منهما للآخر، كما يظهران في أكثر من مناسبة يتجولان بشكل عفوي دون قيود البروتوكولات

وربما يعد أشهر لقاء عفوي ظهر فيه كلا الزعيمين الشابين عندما التقيا في أحد مطاعم أبو ظبي عقب حضور ولي العهد لمعرض آيدكس 2015.

وظهر الأميران محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في لقطة عفوية وهما يجلسان في أحد الأماكن العامة بكل تواضع.