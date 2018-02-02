الهلال الأحمر: إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بجدة

نايف السالم(صدى):

أُصيب أربعة أشخاص بحروق؛ نتيجة اندلاع حريق في منزل شعبي بحي المنتزهات كيلو 10 في جدة.

وبحسب المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أحمد أبو زيد، فإن غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح اليوم (الجمعة) عن اندلاع حريق في منزل شعبي بحي المنتزهات.

وعلى الفور باشرت ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمةالموقع بمتابعة القائد الميداني محمد راشد، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونُقلت أربع حالات حروق من الدرجة الاولى والثانية، إلى مستشفيي الملك عبدالعزيز بجدة.